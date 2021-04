Czym jest microlearning? Wyjaśnienie pojęcia

Microlearning czym jest i jak wdrożyć podejście w organizacji?

Elearning stał się bardzo popularny z wiadomych przyczyn. Aby nauka była efektywna warto wrożyć microlearning do procesu nauczania i kształcenia w organizacji. Na czym polega i jak wdrożyć to do codziennej pracy? Odpowiemy w dzisiejszym tekście.